Meno Repubblica

Il sito Professione Reporter ha pubblicato i termini di un accordo sindacale tra l’editore GEDI e il Comitato di redazione del quotidiano Repubblica . L’accordo discende dalle intenzioni dell’editore di ridurre i costi e il numero dei dipendenti (o di rinnovare la redazione con contratti probabilmente meno costosi) e prevede 46 “uscite” nel 2024: si parla di un risparmio per l’azienda di cinque milioni di euro. Tra le altre cose, è stata decisa una riduzione del numero di pagine del quotidiano, con una pagina in meno per la sezione di lettere e commenti.

“Il piano prevede il completamento della “transizione digitale” e quindi un “taglio” della carta con 4 pagine in meno sull’edizione nazionale (meteo, programmi tv, cruciverba, una delle tre di lettere e commenti e una di pubblicità auto promozionale) e 4 in meno sui dorsi locali. Ogni sabato la foliazione delle edizioni locali passerebbe da 12 a 20 pagine”.