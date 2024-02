Meno paywall per tutti

Ma niente rimane mai stabile a lungo in questi anni, e anche l’altra maggiore fonte di ricavo – gli abbonamenti – che è diventata la priorità per quasi tutti negli ultimi cinque-sei anni, ha già cominciato da un po’ a dare segni di una possibile saturazione e di un rallentamento. Quindi, sostiene il sito americano Axios, alcuni grossi siti internazionali stanno iniziando a ripensare la rigidità dei loro paywall per tornare ad avvicinare nuovi potenziali abbonati alle proprie offerte (e per non limitare troppo il traffico e i suoi ricavi pubblicitari), e a sperimentare offerte più diversificate.