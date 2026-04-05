Meno carta per Wired

La grande società editrice americana Condé Nast, che pubblica tra gli altri Vogue, Vanity Fair, il New Yorker, GQ, Glamour, e molte edizioni internazionali delle stesse testate, ha deciso di chiudere l’edizione cartacea britannica della rivista Wired, dentro un progetto di investimento sugli abbonamenti online che nell’ultimo anno è andato molto bene negli Stati Uniti.