Meno Capital

Radio Capital è una delle radio (assieme a Deejay e M2O ) possedute dal gruppo GEDI, l’editore anche di Repubblica, Stampa e HuffPost, tra gli altri. Da diversi mesi circolano molte voci sull’intenzione di GEDI di vendere Capital, nell’ambito della strategia di dismissioni che sta attuando da tempo per ridurre costi e perdite. Nelle ultime settimane l’azienda ha comunicato la chiusura di un gran numero di contratti di collaborazione della radio, generando una protesta ufficiale della redazione.

“La redazione di Radio Capital esprime preoccupazione per il clima di incertezza che sta vivendo da alcuni mesi. Prima le voci di vendita (smentite dall’editore), poi il trasferimento di un caposervizio in un’altra redazione del gruppo, a cui non è seguita alcuna sostituzione, né numerica né contrattuale.

A questo è seguita la comunicazione a voce che da fine giugno i nostri giornali radio verranno radicalmente trasformati. Nelle varie edizioni non ci saranno più servizi dei nostri collaboratori esterni, che sono stati contattati per chiudere il rapporto di lavoro, per molti ventennale, e che sono sempre stati risorsa centrale nella produzione dei giornali radio. Il provvedimento trova la redazione fortemente contraria.

Ci chiediamo, inoltre, se questo ridimensionamento possa rappresentare un atto iniziale di una ulteriore riduzione del nostro lavoro giornalistico.

Per questo chiediamo chiarezza attraverso un immediato confronto con l’azienda”.