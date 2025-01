Matrimoni che non lo erano

Un altro incidente di scarse verifiche e utilizzo di fonti inaffidabili è capitato ad alcuni quotidiani e siti italiani alla fine dell’anno. È utile per ricordare come i tabloid britannici vadano ripresi con cautela e diffidenza, mentre molte redazioni li usano con frequenza e leggerezza. Repubblica, Messaggero e altri hanno dato notizia di uno spettacolare matrimonio programmato il 28 dicembre ad Aspen da parte di Jeff Bezos, fondatore e proprietario di Amazon, e della sua fidanzata Lauren Sanchez. La notizia era stata data per primo dal quotidiano Daily Mail. Jeff Bezos l’ha smentita dopo poche ore.

Il Daily Mail ha corretto il suo articolo, le testate italiane finora no.