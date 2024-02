Más limpio y compacto

Lo spostamento di attenzioni e priorità sulle edizioni online dei quotidiani ha avuto tra le altre ricadute, in questi anni, una minor frequenza di “redesign” dei quotidiani cartacei, anche perché le edizioni di carta non sono più “il giornale” e il modo prevalente con cui ciascuna testata si mostra al mondo. E sul web la diffusione dei contenuti dei giornali avviene soprattutto per percorsi “atomizzati” (Google, social network, condivisioni) che rendono meno rilevante l’identità grafica dei contenitori, e delle homepage. Ma aggiornare la forma dei quotidiani – cartacea o digitale – rimane utile ad adeguarli a impostazioni nuove, a sensibilità cambiate, o anche soltanto a dare una sensazione di contemporaneità e rinnovamento.

Questa settimana ha presentato un suo nuovo design El País, il quotidiano generalista a maggiore diffusione in Spagna (lo supera Marca, quotidiano sportivo). Il giornale di carta ha un formato più piccolo e stilisticamente è più simile alla grafica del sito: le pagine, più ordinate e meno affollate, spesso ospitano un solo articolo.

“Più elegante e pulito, introduce un carattere pensato per migliorare la leggibilità dei testi e un ordine delle sezioni con dei piccoli cambiamenti: sono raggruppate da una parte l’attualità internazionale, politica ed economica, e dall’altra quella sociale, sportiva, culturale e di stili di vita”.