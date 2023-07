«Mantenute tutte le promesse»

Il Corriere della Sera ha pubblicato sabato un’intervista al proprio editore Urbano Cairo, celebrativa dei suoi sette anni in quel ruolo.

“Dopo trent’anni di governo di coalizione, con azionisti molto diversi tra loro, il 15 luglio del 2016 il Corriere – quotidiano fondato nel 1876 – tornava nelle mani di un editore. Avuta la notizia della vittoria, Cairo, tra l’incredulo e il preoccupato, si spinse a piedi, a tarda ora, fin sotto le finestre della redazione e la trovò ancora al lavoro, le luci accese: quella stessa notte era in corso il tentato golpe in Turchia. «La vittoria vera sarà in azienda. Ci aspetta un lavoro pazzesco e dobbiamo essere anche molto rapidi. Ma ce la faremo», promise l’editore”.