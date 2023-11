Mandanti

E ancora a proposito di notizie sbagliate e scellerate che generano conseguenze gravi, molti siti di bassa qualità hanno diffuso l’informazione che la famiglia di Filippo Turetta (accusato di avere ucciso dieci giorni fa la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin) possedesse un ristorante, indicandone il nome e l’ubicazione. E causando una serie di aggressioni – online e di persona – nei confronti dei gestori, che sarebbero state inaccettabili e disumane anche se l’informazione fosse stata vera. Ma era falsa: il ristorante era stato venduto diversi anni fa. Ed è stata ripresa anche da alcune testate giornalistiche (alcune la mantengono ancora al momento in cui spediamo questa newsletter): esplicitamente, o con titoli allusivi, o che suonano come un invito ad andare a cercare i genitori in questione.