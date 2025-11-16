Malori collettivi

Un insignificante strano episodio alla Casa Bianca questa settimana è diventato un nuovo esempio di precipitosa pubblicazione di informazioni sbagliate, capaci di generare illazioni e dietrologie del tutto infondate. Una persona è svenuta nell’Ufficio ovale durante una comunicazione del presidente Trump sulla riduzione dei prezzi dei farmaci contro l’obesità. Ricostruzioni sbrigative hanno individuato quella persona nel dirigente di un’azienda farmaceutica di nome Gordon Lindsay. Anche alcune testate italiane hanno ripreso quell’identificazione senza particolari controlli (persino indicandolo come il presidente dell’azienda): sui social network sono circolate considerazioni sospettose sul malore di un responsabile della produzione dei farmaci in questione e sullo stress che subiscono i dirigenti di quel business. In realtà la persona che è crollata a terra era un paziente invitato alla presentazione.