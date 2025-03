Malafede per sentenza

Il giornalista del Corriere della Sera Federico Fubini ha raccontato su Twitter la causa civile per diffamazione che ha vinto in appello (con la smentita di una sentenza opposta in primo grado) contro il direttore del Fatto Marco Travaglio: la sentenza dice che l’affermazione di Travaglio su quanto aveva scritto Fubini in un articolo era “oggettivamente, ma soprattutto scientemente, falsa” e in “malafede evidente” , una “aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione”.

Il Fatto, che aveva riferito della sentenza di primo grado, non ha dato notizia della condanna del proprio direttore.