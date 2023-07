«Magari chiedano»

Sabato il sito di Repubblica ha pubblicato la notizia che un deputato del M5S avrebbe deciso di lasciare il suo partito e passare a Forza Italia. Il deputato ha smentito dopo poche ore.

“Questa mattina al mio risveglio ho scoperto, da un articolo di giornale, di essere diventato un europarlamentare di Forza Italia. Questa notizia è falsa.

Sono il responsabile Affari Esteri ed Europei del M5S e, nonostante l’amarezza e il disappunto su diverse questioni, il mio desiderio è di continuare a lavorare per portare avanti le nostre battaglie. Sempre che non ci sia, da parte di qualcuno, la volontà di mettermi alla porta a mia insaputa.

Auspico che in futuro i giornali facciano delle verifiche, e magari chiedano al sottoscritto, prima di lanciare titoli altisonanti come quelli visti oggi e di dover poi essere smentiti”.

Nei giorni precedenti diversi giornali avevano invece annunciato il passaggio di due più noti parlamentari di Italia Viva a Forza Italia, passaggio per ora altrettanto smentito da tutti gli interessati.