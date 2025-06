L’Ordine su Gaza, con qualche disordine

L’Ordine dei giornalisti italiano ha organizzato una riunione con alcuni direttori e vicedirettori di quotidiani cartacei e agenzie di stampa, presenti quasi tutti in collegamento video, per discutere un’iniziativa congiunta che chiedesse una libertà dei giornalisti di accedere a Gaza. La riunione ha prodotto un comunicato a cui hanno aderito trenta testate che è stato pubblicato su diversi siti, e sull’edizione cartacea del Fatto. Il Manifesto ha rifiutato di firmarlo, contestando che il testo non accusasse esplicitamente la responsabilità israeliana.