L’ora più buia

È arrivata dopo la mezzanotte italiana, quando era già mercoledì, la notizia che Donald Trump aveva accettato di discutere un cessate il fuoco con l’Iran, accantonando le sue minacce apocalittiche delle ore precedenti. L’orario è stato particolarmente sfortunato per i maggiori quotidiani italiani, che abitualmente “chiudono” prima di mezzanotte e rendono disponibili le edizioni digitali tra mezzanotte e mezzanotte e mezza. Dei due principali, il Corriere della Sera aveva aspettato e ha poi pubblicato una frettolosa prima pagina con la nuova notizia, mentre Repubblica era già uscita con una versione della prima pagina, che ha poi modificato nel suo titolo maggiore.