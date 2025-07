Lo Spiegel al venerdì

Lo Spiegel è un illustre settimanale tedesco di attualità e inchieste, con una tradizione di accuratezza e fact-checking: è stato fondato nel 1947 e dichiara tuttora più di seicentomila copie vendute, avendo nel frattempo spostato molto del suo lavoro anche sul sito web. Nei suoi primi decenni il giorno di pubblicazione fu spostato più volte, ma poi fu stabilito al lunedì per cinquant’anni, fino al 2015. Con un cambiamento quindi “epocale” per i suoi lettori, nel 2015 fu spostata la sua uscita al sabato, ritenendo che la disponibilità del fine settimana fosse un maggiore incentivo alla lettura e all’acquisto, e per limitare la concorrenza delle edizioni domenicali dei quotidiani. Adesso c’è un anticipo ulteriore, annunciato già alla fine dell’anno scorso: da due numeri lo Spiegel viene messo in vendita al venerdì (e pubblicato in versione digitale il pomeriggio precedente), per ragioni di maggior efficienza di distribuzione e di consegna agli abbonati, e ancora di maggiore anticipo sul weekend e rispetto ad altre concorrenze (la stessa scelta era stata fatta l’anno scorso dal settimanale Focus).