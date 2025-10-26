Lo spazio dell’editore

Anche questa settimana i quattro maggiori quotidiani nazionali hanno trovato occasioni e pagine per promuovere e dare spazio alle persone dei propri editori: Repubblica e Stampa celebrando John Elkann e un suo viaggio americano, il Corriere della Sera ospitando il compiacimento di Urbano Cairo per la rara e speciale vittoria della squadra di calcio di cui è presidente. Il Sole 24 Ore prosegue nella sua consuetudine di dare spazio con frequenza alle dichiarazioni del presidente di Confindustria, proprietaria del giornale, affidandole a una giornalista dedicata.