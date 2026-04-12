Lo sciopero a ProPublica

Mercoledì c’è stato il primo sciopero della storia della redazione di ProPublica , la testata online americana di inchieste giornalistiche che ha guadagnato grande autorevolezza (e premi) nei quasi vent’anni della sua storia. I giornalisti hanno da tempo rivendicazioni sul contratto, e richieste che vengano stabilite regole sull’uso dei software di “intelligenza artificiale” e sulle conseguenze sull’occupazione. La dirigenza sostiene che sia troppo presto per stabilire regole, considerata la fluidità dei progressi dei software stessi e dei loro possibili usi.