Limitarsi

In apertura della puntata di venerdì del podcast del Post Morning, Francesco Costa ha commentato la sfuggente risposta del giornalista del Corriere della Sera Aldo Grasso a una lettera che chiedeva la rettifica di un’informazione sbagliata. Interpretando in modo piuttosto limitato il proprio ruolo di giornalista, Grasso ha risposto di avere letto l’informazione sbagliata su altre testate. Al momento la versione online dell’articolo non è stata corretta.