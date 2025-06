Licenziamenti a Business Insider

Business Insider è un sito statunitense nato nel 2007 come sito di news di tecnologia, economia e finanza ma era poi diventato più generalista: con un ruolo da protagonista nell’informazione americana del decennio successivo, e nel 2022 ha vinto un premio Pulitzer con un reportage illustrato sul genocidio degli uiguri in Cina (ne esisteva anche una versione italiana edita da GEDI e chiusa nel 2021). Nel 2015 è stato comprato dalla grande multinazionale editoriale tedesca Axel Springer (che possiede i quotidiani Bild e Welt in Germania, e il sito Politico negli Stati Uniti), ma da diversi anni è in una crisi di ruolo e di business con sviluppi mai positivi: la sua sostenibilità economica era molto legata alla visibilità SEO su Google, e la riduzione da parte di Google della promozione di siti di news ha molto compromesso i conti del giornale.

Questa settimana la sua amministratrice delegata ha annunciato una nuova riduzione dei dipendenti senza precedenti per dimensione: il 21% di loro sarà licenziato.