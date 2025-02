Lezioni

I progetti di “formazione” a pagamento sono diventati in questi anni una delle più diffuse fonti accessorie di ricavo per le aziende giornalistiche. I progetti stessi possono essere molto diversi tra loro, e nella loro comunicazione a volte sono presentati come opportunità di sbocchi professionali, altre volte come ulteriori strumenti di informazione dei lettori, altre volte ancora come occasioni di appartenenza a una “community”. Alcuni giornali hanno costruito robuste strutture e solidi business collaterali (il Corriere della Sera su tutti, in Italia), altri si appoggiano a servizi di formazione e istruzione esterni. Tra questi ultimi è arrivato questa settimana il Foglio, che ha presentato un suo progetto in collaborazione con l’università online Pegaso su “Geopolitica e sicurezza globale”, in cui sono garantite “le testimonianze di alcune delle firme del Foglio“.