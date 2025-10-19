domenica 19 Ottobre 2025
Il Post ha annunciato nei giorni scorsi l’uscita di due nuovi libri – di argomento molto distante tra loro – nel suo progetto editoriale di informazione giornalistica “Altrecose”, in collaborazione con l’editore Iperborea. Il reportage da Gaza dello storico francese Jean-Pierre Filiu e la ricca selezione di consigli musicali di Luca Sofri, peraltro direttore editoriale del Post.
Intanto il settimanale Internazionale – che ha già una lunga tradizione di esperimenti di prodotti cartacei collaterali – ha presentato una collana di libri destinati a pubblicare reportage giornalistici “troppo lunghi” per essere pubblicati sul giornale: chiamandoli per questo “Extra Large”, con ironica allusione alla dimensione invece ridotta per essere dei libri.
Charlie è la newsletter del Post sui giornali e sull'informazione, puoi riceverla gratuitamente ogni domenica mattina iscrivendoti qui.