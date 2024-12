Lettori non acquirenti

La newsletter Mediastorm, curata da Lelio Simi, ha messo in una grafica i dati del sistema di rilevazione Audipress (che raccoglie dati sugli effettivi lettori dei quotidiani, rispetto ad ADS che si occupa del numero di copie diffuse) per valutare qual è la provenienza del giornale che le persone leggono (il dato più vistoso, prevedibilmente, è quello dei lettori della Gazzetta dello Sport che l’hanno “trovata in altro luogo”, si immagina al bar).

“Dopo l’infografica dello scorso mese con i dati di Audipress relativi alla provenienza delle copie dei lettori (pagate vs non pagate) nel giorno medio per il complesso di 48 testate quotidiane italiane, questo mese ho realizzato questa chart relativa alle prime 10 testate quotidiane per numero di lettori (nazionali, sportivi e locali) dove vengono visualizzate tutte le diverse voci rilevate Audipress in merito alla provenienza delle copie”.