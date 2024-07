Le parole per dirlo

Al Washington Post da tempo si discute del fatto che il “claim” introdotto nel 2016 per comunicare l’impegno del giornale – “Democracy dies in darkness” – dopo l’elezione di Donald Trump, possa avere perso parte della sua efficacia comunicativa, e soffra l’effetto di un messaggio che parla ai lettori di oscurità e morte. Anche per questa ragione una prossima campagna promozionale promossa dal nuovo management partirà dall’idea di “illuminare”, “accendere la luce”.