Le parole non bastano più a THR

All’edizione italiana dello Hollywood Reporter continuano i problemi di cui aveva raccontato questo articolo sul Post il mese passato. Adesso giornalisti hanno indetto cinque giorni di sciopero, a partire da mercoledì scorso.

“I giornalisti di The Hollywood Reporter Roma attendono da mesi che venga loro corrisposto lo stipendio. L’azienda non ha ottemperato ai propri doveri e tuttora non ha mostrato alcuna prospettiva realistica e sostenibile per il giornale. La redazione ha continuato a realizzare, anche in una situazione sempre più disperata, un prodotto di alto livello qualitativo.

I giornalisti di THR Roma difenderanno in ogni sede i propri diritti, e proclamano a partire da mercoledì 19 giugno alle ore 9 un nuovo sciopero di cinque giorni – a cui potranno aggiungersi altri cinque giorni – che potrà essere interrotto solo a fronte di atti concreti da parte dell’azienda.

Le parole non bastano più”.

L’editore ha risposto con un suo comunicato:

“L’Editore comprende la sofferta scelta della redazione, prendendo atto della decisione sindacale adottata, a fronte della riconosciuta ed apprezzata abnegazione con cui ogni lavoratore e lavoratrice ha svolto il proprio lavoro in questi mesi.

Pur comprendendone le ragioni, l’auspicio della Società Brainstore Media S.r.l. è quello che si possa, nel più breve tempo, tornare a lavorare insiema ai progetti e alle iniziative che sono state comunicate al Fiduciario e all’organo sindacale nel precedente comunicato, anche con riferimento alla strategia a breve e medio termine, che con loro si vuol condividere e costruire insieme. Ed in tale direzione, li invitiamo ad un confronto costruttivo sugli scenari, sia immediati che futuri, della Redazione.

In questa sede, l’azienda conferma che, grazie ai piani e alla spending review avviata, si prevede il ripristino dell’equilibrio finanziario entro il terzo trimestre del 2024, a meno di un anno dal lancio commerciale.

In questa fase delicata, Brainstore Media S.r.l. sottolinea l’importanza di un lavoro congiunto e dell’apporto delle migliori energie della redazione.

L’azienda confida inoltre nella comprensione dei lettori, invitandoli a sostenere un’attività innovativa avviata da poco tempo”.