Le inserzioni truffaldine su Instagram e Facebook

Il mese scorso il sito della Radio Svizzera di lingua italiana ha pubblicato una lunga indagine su cosa ci sia “dietro” alle inserzioni pubblicitarie che compaiono su social network e siti web e che promuovono notizie false attribuendole a testate note, compresa RSI.

“Roger Federer denunciato perché ha divulgato un trucco per arricchirsi senza sforzo; la conduttrice italiana Bianca Berlinguer che si trova in un contenzioso con la BNS per lo stesso motivo e il Consiglio federale che ha sviluppato una “speciale piattaforma” per “permettere ai residenti di saldare i propri debiti in un mese”. Notizie strampalate che circolano sui social e che hanno alcuni aspetti in comune: parlano di soldi e sembrano pubblicate dai profili social e dal sito della RSI. Ma attenzione: sono tutte false.

Ne abbiamo già parlato: si tratta di post su Instagram e Facebook che copiano la nostra identità grafica e che, se cliccati, portano a un sito, anche questo farlocco, che sembra essere il nostro.

Per fortuna la grande maggioranza degli utenti capisce subito che si tratta di riproduzioni. Ma c’è anche chi ci chiede se siamo noi a divulgare queste informazioni. Lo ribadiamo: no. Ma truffe e i raggiri online corrono sempre più veloci: per questo, per fare chiarezza, abbiamo deciso di tentare di riavvolgere il filo di questi contenuti “fake””.