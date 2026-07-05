Le foto sui social sono di qualcuno

Un fotografo statunitense ha fatto causa al tabloid Daily Mail, invitando altri a unirsi, accusandolo di aver pubblicato fotografie protette da diritto d’autore riprese dai social network, senza proporre nessun compenso ai titolari. La pratica citata nella denuncia è abituale in molte redazioni internazionali, e spesso anche in quelle italiane: pubblicare immagini semplicemente prese da account sui social, indicando nei crediti il nome della piattaforma (per esempio: “(©Instagram)”), che però non ha alcuna titolarità sulla riproduzione di quelle immagini e sul suo compenso. L’articolo del sito britannico PressGazette che racconta la denuncia spiega che in casi precedenti il Daily Mail ha pagato dei risarcimenti, ma ha continuato a mantenere la pratica, contando sulla rarità delle richieste di compenso.

Molte delle testate che si comportano allo stesso modo, sottraendo contenuti protetti dal diritto d’autore e ottenendone dei profitti, al tempo stesso protestano per la sottrazione dei propri contenuti da parte delle grandi piattaforme digitali.