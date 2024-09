Le foto che non vediamo

Tra i tanti aspetti della balenga storia che ha portato alle dimissioni del ministro Gennaro Sangiuliano, uno riguarda i giornali ed è affiorato solo parzialmente, ma abbastanza da incuriosire i profani che non conoscono queste consuetudini, tenute nascoste per loro definizione. È stato raccontato che sulla relazione tra il ministro e Maria Rosaria Boccia sono circolate delle fotografie di paparazzi che alcune riviste avrebbero ricevuto decidendo di non pubblicarle: secondo alcune dichiarazioni di Boccia questo avrebbe dato degli strumenti di ricatto alle riviste stesse nei confronti del ministro.

La pratica è in realtà assai frequente e riguarda personaggi pubblici di vario genere, e anche politici. Per ogni servizio fotografico scandalistico pubblicato che rivela ai lettori relazioni – o comportamenti – che i protagonisti avrebbero preferito non far conoscere, molti altri non vengono pubblicati, preferendo le riviste stesse conservare degli utili e preziosi rapporti coi protagonisti stessi. A volte questo avviene con una telefonata da parte dei responsabili della rivista che avvisa i soggetti di avere ricevuto la proposta di acquistare delle foto sgradite ai soggetti, a volte sono i soggetti stessi a intervenire quando ne vengono a conoscenza; a volte la rivista rifiuta quindi il servizio al fotografo, che però può allora proporlo a un’altra testata; quindi è frequente anche che la rivista – con ulteriore indulgenza per i soggetti fotografati – acquisti il servizio senza pubblicarlo.