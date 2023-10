Le fasi di Osho

Secondo un breve commento di Michele Masneri sul Foglio, l’autore satirico Federico Palmaroli – più noto come Osho per via della genesi del suo format che si chiama ” Le frasi di Osho ” – avrebbe già avuto sospesa la sua collaborazione con il Giornale. Le sue immagini erano state trasferite sulla prima pagina del Giornale da Libero al momento della cessione del quotidiano alla nuova proprietà e del cambio di direzione. Stando alla ricostruzione di Masneri la “romanità” dei lavori di Palmaroli non sarebbe stata apprezzata dai lettori milanesi del Giornale.