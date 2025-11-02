Le domande e risposte di Chotiner

La Columbia Journalism Review ha intervistato Isaac Chotiner, soprannominato nel titolo “l’intervistatore assassino” per la sua capacità di mettere in difficoltà gli intervistati e ottenere che dicano cose che a volte si ritorcono loro contro. Lo fa da sette anni al New Yorker, e da intervistato racconta qui diverse cose del suo lavoro da intervistatore. E tra l’altro si parla del formato “Q&A” (questions and answers) come una scelta peculiare, mostrando a noi lettori italiani come quello che conosciamo come praticamente l’unico modo di condurre le interviste (successione di domande e risposte) sia invece per il giornalismo americano il modo non prevalente di riportare le conversazioni, che di solito sono inserite dentro articoli più contestualizzati ed estesi.