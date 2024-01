Le democrazie delle tv

C’è stata una polemica intorno all’annuncio dei risultati delle primarie Repubblicane in Iowa, la cui vittoria è stata attribuita dalle televisioni a Donald Trump quando ancora in alcuni caucus le persone stavano aspettando di votare. Tutto perché la società incaricata degli “entrance poll” – ovvero i sondaggi all’ingresso dei seggi sulla base dei quali sono state fatte le stime ed elaborazioni del voto fornite alle televisioni – ha ritenuto di avere dei dati certi quando appunto non si erano ancora concluse le scelte in ogni seggio, e di darne informazione alle tv. Le quali a quel punto hanno comunicato i risultati, anche per non essere superate da nessuna delle concorrenti. L’effetto è stato di togliere spettacolarmente valore al voto di molti elettori che erano ancora in attesa di votare: la società di sondaggi si è difesa dalle accuse (provenienti soprattutto dai dirigenti del partito Repubblicano) sostenendo che, se si fosse comportata diversamente, avrebbe potuto invece essere accusata di nascondere delle informazioni al pubblico.