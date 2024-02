Le carte su Lady Diana

Tre anni fa ci fu un grande scandalo “postumo” intorno a BBC, la rete televisiva pubblica britannica, quando fu rivelato che una famosa intervista del 1995 con Lady Diana Spencer era stata ottenuta grazie a informazioni false fornite alla stessa intervistata. La storia fu rivelata da un’indagine interna della stessa BBC.

Da allora un giornalista freelance inglese, Andy Webb, sta conducendo un confronto legale con BBC per ottenere accesso alla grande quantità di documenti ed email relativi a quell’intervista e all’indagine, sostenendo che possano contenere informazioni importanti per conoscere di più di quel passaggio storico che fu la separazione e il divorzio tra Diana Spencer e il principe Carlo, che sarebbe poi diventato re. Webb ha ottenuto già una grande quota di documenti, ma che sono stati estesamente censurati con grandi quantità di cancellature.

La contesa legale è un altro interessante esempio di come nel Regno Unito – e in altri paesi democratici – il diritto all’informazione sia ampiamente regolato e di frequente affidato alla decisione di tribunali e sentenze , per mantenere un equilibrio tra quello stesso diritto e opposte ragioni di privacy, o comunque di segretezza di determinate notizie.