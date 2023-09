Le brutte pieghe israeliane si avvicinano ai media

Il quotidiano israeliano Haaretz ha pubblicato un lungo commento firmato da Jasmin Gueta e Nati Tucker sulle scelte e i progetti dell’attuale primo ministro israeliano Netanyahu e del suo governo nei confronti dei giornali e delle televisioni nazionali. Secondo l’articolo Netanyahu, alla guida di un governo conservatore e di estrema destra che in molti – soprattutto Haaretz – accusano di intenzioni autoritarie e antidemocratiche, avrebbe intenzione di indebolire in modo più diretto i media del paese, diffondendo informazioni false attraverso i social network e screditando le testate che lo criticano. Queste azioni nei confronti dei media sono, secondo gli autori, molto simili a quelle di Orbán in Ungheria e potrebbero essere pericolose per l’esistenza e il funzionamento della democrazia israeliana.