Le app che aggregano news non ce la fanno

Questa settimana ha chiuso Artifact, un’app ” aggregatore ” di news: uno dei molti progetti nati negli anni passati per offrire agli utenti una selezione di articoli provenienti da varie testate, immaginando che la ricchezza e invadenza dell’offerta contemporanea di news creino un desiderio e una domanda di selezione personalizzata. Ma come ha scritto la newsletter The Rebooting di Brian Morrissey (ex direttore del sito di media e pubblicità Digiday), nessuno di questi progetti finora è riuscito a creare una sostenibilità economica: secondo Morrissey è un’utile lezione per capire che non necessariamente l’esistenza di una domanda implica l’esistenza di una disponibilità a pagare, per soddisfare quella domanda, quanto serve a tenere in vita l’operazione.