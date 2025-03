L’amministrazione Trump apre ai media, quando non deve

La frequenza delle notizie spiazzanti che arrivano dall’amministrazione Trump ha tarato in maniera nuova le attenzioni dei media e del pubblico: singoli fatti che in altri tempi avrebbero mantenuto lo spazio delle prime pagine per giorni o settimane vengono superati da altro nel giro di 24 ore. La storia spettacolare di inadeguatezza e rischi che è dilagata lunedì su tutti i siti potrebbe quindi finire accantonata rapidamente, ma è stata una storia che ha riguardato molto i giornali, e anzi ha avuto per protagonista il direttore di una delle più autorevoli testate statunitensi.

Jeffrey Goldberg, direttore dell’ Atlantic (storico magazine mensile, oggi diventato soprattutto un sito), ha raccontato di essere stato incluso per sbaglio in una chat in cui le più importanti cariche dello stato hanno discusso delicatissimi piani militari e un attacco alle basi Houthi in Yemen. Al di là della gravità del fatto raccontato, è interessante anche la descrizione da parte di Goldberg dei suoi tentativi di capire cosa fosse successo e se la chat fosse davvero quello che sembrava.