Lacco Ameno Lacco Ameno

Nei quotidiani molto grandi, con tante pagine e diverse sezioni, capita che le diverse redazioni non comunichino tra loro, e che le scelte di alcuni articoli minori non siano condivise tra i responsabili: così può succedere che certe notizie appaiano due volte, perché ciascuna delle sezioni l’ha ritenuta degna di essere pubblicata per una ragione o per l’altra (spesso accade con comunicati di stampa promozionali), e non c’è stata una revisione complessiva dell’impaginato finale che se ne accorgesse.

È stato così sul Corriere della Sera venerdì, quando i nomi dei vincitori di un premio giornalistico sono stati pubblicati due volte a poche pagine di distanza, nelle Cronache e nella Cultura.