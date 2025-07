La Verità sui fantasmi

I quotidiani vicini ai partiti di centrodestra stanno continuando la loro campagna contro i finanziamenti pubblici a produzioni cinematografiche che avrebbero avuto poca concretezza, decisi dai governi precedenti a questo (vedi il prologo, per il contesto di queste campagne). Ne avevamo scritto a proposito della contraddizione tra queste obiezioni e il ricevere contributi pubblici assai maggiori, nel caso del quotidiano Libero. Questa settimana è stata invece la Verità a ricevere irritate contestazioni dalle produzioni di alcuni film che il giornale aveva definito “fantasma”, e che invece sono stati regolarmente girati con cast e registi importanti e distribuzioni adeguate. Uno di questi – ha spiegato alla Verità il suo produttore – è un film con George Clooney e Adam Sandler. Rispondendo a un’altra lamentela simile, la Verità ha prima dovuto ammettere che un altro film sia “un film autentico” e che “film fantasma” sia un’espressione “che può dare adito a fraintendimenti” creata in non meglio precisati “ambienti ministeriali”; e poi riprodurre altre smentite in un nuovo articolo.