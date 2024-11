La stagione degli orologi

Chi legga con frequenza i quotidiani cartacei italiani si è accorto dell’arrivo della stagione degli orologi, nelle pagine pubblicitarie, quest’anno particolarmente precoce e ricca. Con l’avvicinarsi del periodo dei regali natalizi le aziende produttrici fanno infatti grandi investimenti promozionali, e continuano a privilegiare – come molti brand del lusso e della moda – i contenitori di carta, che ritengono offrire maggiori impressioni di qualità ed eleganza ai loro prodotti.

Venerdì, per esempio, Repubblica ospitava pubblicità di orologi su quattro diverse pagine; il Corriere della Sera due, tre il giovedì, quattro il sabato; tre anche sulla Stampa sabato; persino sul Fatto l’unica pubblicità in tutto il giornale di venerdì era di un orologio.