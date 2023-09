La solita cosa della “monetizzazione”, coi video

Questa settimana nella sua newsletter Brian Morrissey, ex direttore del sito di media e marketing Digiday, ha ridimensionato il valore – finora – dell’investimento sul video che stanno facendo molti siti di news in tutto il mondo. Spiegando che malgrado sia evidente l’attrattiva del formato e il suo uso, il ritorno economico è ancora molto limitato. Una ricerca sui risultati presso 165 editori, spiega Morrissey, ha mostrato “una distanza tra come il video è percepito strategicamente (molto importante) e la sua realtà economica attuale (spesso modesta per molti editori). Abbiamo verificato che gli editori sono impegnati ad adeguarsi allo spostamento verso il video delle preferenze degli utenti, ma faticano ad associare dei ricavi a questo impegno. Metà dei partecipanti alla ricerca ha detto di ottenere meno del 10% dei propri ricavi dal video”.