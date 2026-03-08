La Sintesi

È online da una settimana il sito di news La Sintesi, che era stato annunciato su alcuni quotidiani nei mesi scorsi perché il suo direttore è Rocco Casalino, ex portavoce del partito M5S e del suo leader Giuseppe Conte. L’editore è il produttore cinematografico Andrea Iervolino (da non confondere con Danilo Iervolino, imprenditore che era stato editore dell’ Espresso).

Il sito riferisce di avere in progetto “108 redazioni provinciali”, nessuna delle quali è però finora attiva. Una pagina dedicata invita alle candidature per crearle, offrendo tra le altre questa informazione: “Non è previsto un compenso fisso: i guadagni derivano dalla capacità di generare fatturato sul territorio attraverso la raccolta pubblicitaria locale e lo sviluppo di progetti di comunicazione, secondo criteri chiari e condivisi”.