La sentenza contro Google

C’è stata un’altra sentenza americana importante contro Google, per abuso della sua posizione dominante nel mercato della pubblicità online. C’entra molto col presente e col futuro dei giornali, perché i giornali online sono stati molto danneggiati, in questi anni, dal declino dei ricavi pubblicitari dovuto in parte al potere di Google nella gestione e ottimizzazione delle inserzioni. Ma se ci saranno sviluppi avranno tempi lunghi, tra ricorsi ed eventuali soluzioni tutte da trovare.

“È possibile che entrambi questi processi abbiano delle conseguenze molto grosse perché i giudici potrebbero decidere di imporre a Google di dividersi per rompere il monopolio. Una decisione di questo tipo potrebbe influenzare anche i diversi processi in corso contro le altre principali aziende tecnologiche statunitensi, tutte più o meno accusate della stessa cosa: aver abusato della propria posizione dominante e aver distrutto la concorrenza. Sono in corso dei processi di questo tipo anche contro Apple, Meta e Amazon”.