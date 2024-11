“La rivista New York”

Il New York magazine è una storica e importante rivista statunitense, oggi parte del gruppo Vox Media (che possiede molti siti di informazione, tra cui The Verge e Vox). Il nome della rivista è “New York”, in effetti, ma spesso viene indicato anche come “magazine” per evitare equivoci con quella cosa che più spesso tutti chiamiamo New York.

Un mese fa il sito ha introdotto una nuova newsletter a termine dedicata alle proprie scelte di stile e linguaggio, che questa settimana ha affrontato lungamente proprio la questione del nome della testata e di come scriverlo (spoiler: la risposta alla fine è “liberi tutti”).

Su come trattare i nomi dei giornali internazionali avevamo scritto su Charlie tre anni fa.