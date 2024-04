La qualità non paga

Dalla fine dell’anno scorso il nuovo governo polacco è intervenuto per “normalizzare” la direzione presa dalla tv di stato durante il precedente governo di estrema destra: che aveva imposto nomine e indirizzi faziosi e partigiani, e irrispettosi di un corretto servizio pubblico di informazione.

Le scelte conseguenti hanno sicuramente ottenuto dei risultati in termini di accuratezza e affidabilità giornalistica, ha raccontato ora il Financial Times, ma con un fallimento di pubblico e commerciale: gli ascolti sono diminuiti sensibilmente, e per la prima volta la tv pubblica TVP è stata superata da una sorta di ” Fox News polacca”, TV Republika, che ha rilevato l’impostazione aggressiva e reazionaria adottata dal governo precedente.

(il canale di news più seguito resta TVN24, di proprietà della multinazionale americana Discovery).

“Instead of polarising rants claiming Tusk is a German stooge, state broadcaster TVP now airs conventional news bulletins about domestic and international events. “Some say the news on TVP is now boring, but I would rather call it calm,” said teacher Aneta Ćwieluch. “I prefer peace than this hate towards everyone that was presented while PiS was in power,” she said in reference to the previous government led by the rightwing Law and Justice (PiS) party”.