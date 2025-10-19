La pubblicità sui giornali e i giornali sulla pubblicità

domenica 19 Ottobre 2025
Come ormai avviene con frequenza, alcuni degli inserzionisti pubblicitari sui due maggiori quotidiani italiani ottengono – acquistando pagine pubblicitarie – anche articoli redazionali dedicati alle campagne pubblicitarie stesse. Questa settimana è capitato sul Corriere della Sera per dare ulteriore visibilità – a distanza di due giorni – a una pubblicità dell’azienda Moncler.
Charlie è la newsletter del Post sui giornali e sull'informazione, puoi riceverla gratuitamente ogni domenica mattina iscrivendoti qui.