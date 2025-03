La propaganda e Ferrara

Marco Zavagli, direttore del sito di news ferrarese Estense.com è stato assolto in un processo per diffamazione seguito alla denuncia del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. La denuncia era stata presentata nel 2020 durante il primo mandato di Fabbri, rieletto nel 2024, contro un editoriale intitolato “La propaganda, l’industria che funziona meglio a Ferrara” e firmato dallo stesso Zavagli.

Già nel 2022 il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione del procedimento, ma il giudice per le indagini preliminari aveva imposto lo stesso il processo accogliendo la richiesta di Fabbri. Dopo l’assoluzione di Zavagli, Fabbri ha diffuso comunicazioni ancora molto battagliere che alludono a possibili ulteriori ricorsi.