La linea lipstick

Se su Charlie non ripetiamo ogni settimana una selezione di “contiguità” tra alcuni articoli giornalistici e alcune inserzioni pubblicitarie non è perché manchino gli esempi, ma anzi proprio perché le segnalazioni rischiano di diventare ripetitive e creare persino un adattamento, un considerarle la norma anche in teoria. Ma non lo sono: in teoria il lavoro delle redazioni dei giornali e quello delle loro concessionarie pubblicitarie dovrebbero rimanere distinti, per garantire l’indipendenza e l’affidabilità del primo, e la fiducia dei lettori. Se nella pratica le cose non vanno così si deve al grande contesto sullo sfondo di tutto, ovvero la crisi di risorse economiche dei giornali e i cedimenti necessari a conservare i ricavi pubblicitari necessari perché alcuni giornali possano esistere.

Ma non rischiamo di pensare che solo perché Charlie non vuole diventare noioso queste “contiguità” non siano presenti ogni settimana, soprattutto sui grandi quotidiani destinatari della quota maggiore degli investimenti pubblicitari. Sabato sia Repubblica che il Corriere della Sera ospitavano articoli dedicati ad alcuni brand del gruppo Oniverse, responsabile di una grossa quota di questi investimenti con i suoi diversi brand: poche pagine dopo le pubblicità di Intimissimi, il Corriere della Sera dedicava un’intervista al fondatore Sandro Veronesi, e Repubblica un articolo dedicato al brand Falconeri, della stessa proprietà.

Sempre sabato Repubblica replicava un format che sta diventando sempre più abituale nelle pagine della Moda, quello di intervistare un personaggio non in ragione della sua attività e fama abituale, ma in quanto protagonista della campagna pubblicitaria di un brand, e descrivendolo prioritariamente come tale. In questo caso la cantante Dua Lipa, “testimonial di YSL Beauty e della linea lipstick LoveShine”.