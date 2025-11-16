La fine della Taz di carta

Il 17 ottobre scorso il quotidiano tedesco Die Tageszeitung, conosciuto soprattutto come Taz, ha smesso di stampare l’edizione cartacea feriale. Dal lunedì al venerdì esiste solo in digitale tramite sito, app e e-paper (la versione digitale del cartaceo, quella che mantiene layout, articoli, foto e pubblicità in pagine da sfogliare). La Taz continuerà a pubblicare in formato cartaceo solo un’edizione del weekend che esce il sabato, la Wochentaz. Nonostante la quasi totale transizione digitale la Taz mantiene un sito web non protetto da paywall: gli articoli sono accessibili gratuitamente e il sostegno economico è volontario (a partire da 5 euro al mese). Mentre sono in abbonamento le edizioni digitali quotidiane e quella cartacea e digitale del weekend. La Taz è nata nel 1978 a Berlino ed è diventata il quotidiano “storico” della sinistra ambientalista tedesca: la proprietà è di una cooperativa di dipendenti e sostenitori.