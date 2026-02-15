La deposizione di Paul Dacre

Al processo londinese contro l’azienda editrice del tabloid Daily Mail – accusato di pratiche illegali di spionaggio e violazione della privacy nei confronti di alcuni personaggi pubblici – ha deposto l’ex direttore Paul Dacre, tuttora direttore generale della società che possiede il Daily Mail, tra grandi attenzioni dei media britannici. Paul Dacre era ritenuto (è stato direttore tra il 1992 e il 2018) uno degli uomini più potenti nei media britannici, ed era noto il suo disprezzo per gran parte dell’establishment pubblico del paese, da posizioni conservatrici. Sotto la sua direzione il Daily Mail ha prosperato, con il giornalismo sensazionalista e spesso volgare tipico dei tabloid britannici, e per un periodo Dacre è stato il direttore più pagato del paese.

Nelle udienze di questa settimana è stato ancora una volta aggressivo e battagliero, negando con vigore e indignazione le accuse dei querelanti (tra cui ci sono e ci sono stati il principe Harry, Elton John, Hugh Grant).