La buona informazione per pochi

Il New York Times ha pubblicato un commento dell’ex direttrice dello Huffington Post, Lydia Polgreen, sulla questione dell’accesso all’informazione accurata e affidabile, che ciclicamente torna a essere discussa senza grandi prospettive. Anzi, la prospettiva resta, come spiega Polgreen, quella per cui l’adozione di paywall da parte della quasi totalità delle testate giornalistiche di maggior qualità spinga la maggioranza delle persone a informarsi presso siti squalificati e che offrono ingannevoli o false rappresentazioni della realtà.