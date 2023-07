Intanto che voi parlate

In mezzo a tutti gli allarmi e i dubbi sull’uso della cosiddetta “intelligenza artificiale” nelle aziende giornalistiche (e non solo), la grande agenzia di stampa americana Associated Press si è invece accordata con OpenAI (la società che ha prodotto il software ChatGPT) per una collaborazione reciproca. AP offrirà i propri testi per arricchire il database di ChatGPT, e in cambio accederà alle tecnologie di OpenAI per il proprio lavoro. Nella presentazione dell’accordo AP ha spiegato che sul tema dell’intelligenza artificiale è meglio collaborare, proprio per comprendere e gestire tutte le implicazioni.