Indipendente da voi, anche

Fredrik deBoer è uno scrittore e critico americano, che ha una newsletter sulla piattaforma Substack. Invitando ad abbonarsi, qualche giorno fa ha scritto una cosa chiara ed efficace intorno alla scelta di essere indipendente persino dal consenso dei propri lettori e lettrici. È una questione di cui Charlie ha scritto spesso, come in tempi di difficoltà economiche l’informazione perda indipendenza non solo nei confronti di interessi economici e pubblicitari diversi da quelli giornalistici, ma anche rispetto alla fonte di ricavo offerta da abbonati e abbonate, tornata prioritaria. L’informazione indipendente è quella che non si preoccupa di scontentare chi la sostiene.

“Ho cercato dall’inizio di scrivere quello che penso sia vero, a prescindere dal fatto che sia apprezzato o no. Non è stato sempre facile, per me né per i miei lettori, e dopo cinque anni a volte pubblico ancora articoli che generano improvvise grosse emorragie di abbonati paganti, smontando tutti i progressi dell’anno precedente. Ma se perdonate l’ovvio effetto di autocelebrazione, io preferisco così, e spero che anche voi darete a questo il giusto valore, riconoscendo che sia raro che degli autori sostenuti dal pubblico affrontino le polemiche spesso quanto me. Ma davvero non saprei come altro fare questo lavoro.

La newsletter non è un esercizio di promozione, né un tentativo di compiacere un pubblico e ottenerne il sostegno. È uno sforzo di pensare lucidamente, discutere con onestà, ammetterlo quando sbaglio e resistere alle pressioni (politiche, sociali ed economiche) che spingono gli autori verso il consenso facile. Se andare in cerca di questa chimera mi avvicina a solipsismi e presunzioni, posso conviverci. E forse potete conviverci anche voi” .