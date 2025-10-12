Indagini, inserzionisti, editori

Qualche conflitto di interesse si è visto sui quotidiani intorno alle accuse contro l’azienda Tod’s di sfruttamento del lavoro, dentro una serie di inchieste sui brand di moda dell’ultimo anno. Tod’s non solo appartiene a un gruppo che è un frequente inserzionista pubblicitario sulle maggiori testate italiane (che nei giorni delle notizie in questione hanno ospitato le sue pubblicità con maggiore frequenza), ma il suo fondatore e proprietario è uno dei maggiori azionisti di minoranza dell’azienda editrice del Corriere della Sera, di cui è consigliere di amministrazione. E le sue reazioni all’inchiesta hanno avuto assai più spazio su alcuni quotidiani rispetto a quelle consuete degli indagati, e sul Corriere della Sera sono state ospitate in prima pagina, sabato.